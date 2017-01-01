Это крупнейшая поставка такого рода за 20 лет – со времен бомбардировок Югославии силами НАТО.

На базу Рамштайн было доставлено около 100 контейнеров с боеприпасами US Air Force

На американскую авиабазу в Германии Рамштайн доставлена самая крупная партия боеприпасов и снаряжения в XXIвеке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте военно-воздушных сил США.

За октябрь на базу было доставлено в общей сложности около 100 контейнеров с различным военным снаряжением. "Это крупнейшая поставка такого рода со времен операции Allied Force в 1999 году (речь о бомбардировках Югославии авиацией НАТО – ред.)", – отмечается в пресс-релизе.

Подчеркивается, что в течение 78 дней на авиабазу были поставлены "боеприпасы и снаряжение, которые предназначены для перспективных операций на театре военных действий и в связи меняющимися задачами Европейского командования вооруженных сил США".

В Пентагоне подчеркнули, что увеличение поставок боеприпасов, топлива и снаряжения связаны с необходимостью обеспечения оперативного реагирования вооруженных сил США на угрозы, исходящие со стороны "агрессивных игроков".

Полученное снаряжение будет использоваться, в частности, для "поддержки натовской Европейской инициативы сдерживания". Эта программа США по усилению своего присутствия в Европе была запущена летом 2014 года в ответ на аннексию Россией Крыма и конфликт на Донбассе.

Cмотрите фотогалерею: США доставили в Германию крупную партию боеприпасов

Напомним, в августе США перебросили в Германию эскадрилью истребителей пятого поколения F-22 Raptor в рамках мер по сдерживанию России. Самолеты разместились на авиабазе в Шпангдалеме.

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