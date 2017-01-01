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Расстрел синагоги в США: Стрелку предъявили обвинения по 29 пунктам

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Роберту Бауэрсу грозит суровое наказание вплоть до смертной казни, отметили в Минюсте США.
В синагоге города Питтсбург расстреляли людей
В синагоге города Питтсбург расстреляли людей

Мужчина, устроивший стрельбу в здании синагоги в американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, предъявлены обвинения по 29 пунктам. Об этом сообщила прокуратура Западного округа штата Пенсильвания вечером в субботу, 27 октября.

Нападавшего зовут Роберт Бауэрс.Он житель Питтсбурга, ему 46 лет.

Отмечается, что 11 пунктов связаны с "воспрепятствованием осуществлению права на свободу вероисповедания", повлекшим гибель людей. Остальные пункты относятся к убийству с применением огнестрельного оружия и нанесению ранений сотрудникам органов безопасности.

Ранее в тот же день в Минюсте США заявили, что выдвинутые против Бауэрса обвинения могут привести к наказанию вплоть до смертной казни.

Напомним, 27 октября произошла стрельба в синагоге в Питтсбурге. По последним данным, погибли 11 человек, еще шестеро ранены. Стрелок сдался полиции после того, как был ранен. Он был вооружен автоматом и тремя пистолетами.

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Теги: США, стрельба, прокуратура, обвинения, обвинение, синагога, погибли, Стрелок, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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