В Эстонии тысячи домов остались без света после шторма

Сильнее всего пострадал Вильяндиский уезд, где без электричества осталось около четырех тысяч домохозяйств.

В ночь на воскресенье в Эстонии штормовой ветер с порывами до 29 метров в секунду оставил без электричества почти 10 тысяч домохозяйств. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные компании Elektrilevi 28 октября.

Отмечается, что сильнее всего пострадал Вильяндиский уезд, где без электричества осталось около 4 тысяч хозяйств в основном из-за поваленных на линии передач деревьев.

Также начавшийся в субботу снегопад на юге страны привел к многочисленным авариям из-за обледеневших дорог. По данным полиции, в южной и западной Эстонии произошло не менее 50 ДТП.

Напомним, 25 октбря вследствие осложнения погодных условий на территории Украины в течение суток были обесточены 146 населенных пунктов в девяти областях страны.

Также сообщалось, что в Одесской области ураган сорвал крышу с детского сада в поселке Беляевка.

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