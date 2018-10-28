США передали список претензий по РСМД – Лавров

В России началась работа по подготовке ответа на "американские озабоченности", заверил Сергей Лавров.

Власти США незадолго до объявления о планах выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) представили России подробный список своих претензий в части выполнения этого соглашения.

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Интерфакс в воскресенье, 28 октября.

"Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из ДРСМД, американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Наконец, нам его дали – в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении договора", – рассказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия-1.

По его словам, МИД РФ разослал этот перечень в министерство обороны России и другие ведомства, которые должны посмотреть на эти претензии.

"Начали работу по подготовке ответа на американские озабоченности", – добавил Сергей Лавров.

Напомним, 20 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.

Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet