В Китае автобус упал в реку: есть жертвы

Автобус слетел с моста после столкновения с авто, которое ехало на встречу движению по четырехполосному мосту.

Правоохранительные органы выясняют, сколько пассажиров находилось в автобусе на момент ДТП Синьхуа

В Китае пассажирский автобус упал в реку с 60-метрового моста – пока известно о двух погибших. Как сообщает Reuters в воскресенье, 28 октября, инцидент произошел около 10.00 по местному времени на юго-западе Китая в городе Чунцин.

Автобус слетел с моста после столкновения с автомобилем, который ехал на встречу движению по четырехполосному мосту. После того, как автобус упал в реку, он погрузился под воду на глубину около 50 метров.

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Правоохранительные органы выясняют, сколько пассажиров находилось в автобусе на момент ДТП, но известно, что спасатели выловили тела двух человек.

Ранее автобус с 37 детьми попал в ливень по дороге в туристический район неподалеку от Мертвого моря в Иордании. Транспортное средство унесло потоками воды - погибли 10 детей, 11 спасены, еще 16 числятся пропавшими без вести.

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