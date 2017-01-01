В аэропорту Брюсселя отменили 150 авиарейсов

Всего с 25 октября, когда началась забастовка работников Aviapartner, в аэропорту Брюсселя отменили 530 рейсов.

В воскресенье, 28 октября, из-за забастовки были отменены 150 из 550 рейсов TripMyDream

В аэропорту Брюсселя из-за забастовки грузчиков компании-оператора багажа Aviapartner отменили 150 рейсов. Об этом сообщает RTBF в воскресенье, 28 октября.

В целом с четверга, когда началась забастовка работников Aviapartner, в аэропорту Брюсселя отменили 530 рейсов. При этом многие пассажиры были вынуждены провести ночь в аэропорту. В воскресенье, 28 октября, из-за забастовки были отменены 150 из 550 рейсов.

Забастовка сотрудников компании, которая отвечает за погрузку и выгрузку багажа, зацепила рейсы авиакомпаний Aer lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Serbia, Air Transat, ANA - All Nippon Airways, BMI Regional, British Airways, CSA Czech Airlines, EasyJet, El Al, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, FlyEgypt, Iberia, KLM, Ryanair, SAS, TUI fly, Tunisair, Turkish Airlines и других.

Бастующие требуют улучшения условий труда и увеличения финансовых компенсаций, также они не довольны тем, что у них нет точного графика перерывов на обед.

Ранее ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 250 рейсов в шести странах Европы из-за забастовки бортпроводников.

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