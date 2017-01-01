В Германии открыли дела против 400 экозащитиков

Активисты Ende Gel"ande планируют продолжить протесты против вырубки леса на следующей неделе.

Около четырех тысяч активистов заняли колею, по которой концерн RWE отправляет уголь dpa

В Германии в западной земле Северный Рейн-Вестфалия полиция возбудила дела против 400 экологических активистов, которые выступают против развития угольной энергетической отрасли и вырубки Гамбагского леса. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правоохранителей, активистов из движения Ende Gel"ande обвиняют в нарушении общественного порядка.

До этого 250 активистов пытались проникнуть на угольную шахту в Индене. Кроме того, на шахте в Гамбахе 18 активистов продолжают удерживать захваченный 27 октября экскаватор.

В протестных акциях 27 октября приняли участие в общей сложности около шести с половиной тысяч человек, сообщили в Ende Gel"ande.

Около четырех тысяч активистов заняли колею, по которой концерн RWE отправляет уголь из шахты Гамбах в Нидерауссем, Фриммерсдорф и Нофрат.

"На пути находились около двух тысяч активистов. Из-за демонстрации пришлось временно перекрыть движение по автобану А4 на участке между Дюреном и Керпеном", - рассказали в полиции.

Кроме того, активисты Ende Gel"ande планируют продолжить протесты против вырубки леса на следующей неделе.

Ранее в немецком городе Берггейм вышли с акцией протеста более 20 тысяч шахтеров, они требуют защиты своих рабочих мест от планов поэтапного закрытия производства электроэнергии на угле.

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