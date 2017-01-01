Во Франции усилили меры безопасности в синагогах
Решение главы французского МВД об усилении безопасности принято после нападения на синагогу в американском Питтсбурге.
Во Франции с воскресенья, 28 октября, усилены меры безопасности в синагогах. О соответствующем распоряжении французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер написал в своем микроблоге в Twitter накануне вечером.
Решение принято после нападения на синагогу в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания).
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Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что для защиты прихожан в различных религиозных учреждениях США необходимо усиливать меры безопасности и, возможно, ставить храмах вооруженную охрану.
Источник: Русская служба DW
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