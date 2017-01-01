Стал известен девиз Евровидения-2019

Девиз предстоящего конкурса объявили после встречи исполнительного директора Евровидения и премьер-министра Израиля.

Девизом международного песенного конкурса Евровидение, который пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве, станет "Позволь себе мечтать" (Dare to Dream). Об этом сообщили в воскресение, 28 октября, в пресс-службе организатора конкурса.

"Этот вдохновляющий слоган представляет и символизирует все, что касается песенного конкурса Евровидение. Речь идет об интеграции, о разнообразии, о единстве. Стоя на сцене, позволяя себе мечтать о победе на Евровидении, будьте достаточно смелыми, достаточно уверенными, выступая перед мировой аудиторией. Это то, о чем стоит мечтать", - отметил исполнительный директор песенного конкурса Йон Ола Санд.

Девиз предстоящего конкурса объявили после встречи исполнительного директора Евровидения и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, уточнили в пресс-службе.

Глава конкурса привел в качестве вдохновляющего примера победу на прошлом конкурсе певицы из Израиля Нетты Барзилай. "Она вышла на сцену с мечтой вернуть Евровидение в Израиль. И ей это удалось", - сказал он.

Напомним, 64-й по счету конкурс Евровидение пройдет в Тель-Авивском центре ярмарок в Израиле.

Ранее более 140 деятелей культуры призвали бойкотировать международный песенный конкурс Евровидение, который в 2019 должен пройти в Израиле.

Болгария отказалась участвовать в Евровидение-2019

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