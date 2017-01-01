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Умер известный польский художник Эдвард Двурник

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За годы работы Двурник стал автором около 3,5 тысяч картин и 10 тысяч рисунков, занимался графикой и мультипликацией.
Польский художник Эдвард Двурник умер в возрасте 75 лет
Польский художник Эдвард Двурник умер в возрасте 75 лет
кадр из видео

Известный польский художник-экспрессионист Эдвард Двурник умер в воскресенье, 28 октября, в Варшаве в возрасте 75 лет. 

Двурник был одним из самых известных современных польских художников. Его творчество хорошо известно в Германии, Нидерландах, США. Многие музеи мира имеют его картины в своих коллекциях.

Двурник родился 19 апреля 1943 в городе Радзымине под Варшавой. В 1963-1970 годах он учился в столичной Академии искусств, изучая как живопись, так и скульптуру. 

За годы работы Двурник стал автором около 3,5 тысяч картин и 10 тысяч рисунков, занимался графикой и мультипликацией. Стал лауреатом многочисленных наград. О работе Двурника снято несколько документальных кинокартин.

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Теги: Польша, смерть, художник
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Источник: korrespondent.net

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