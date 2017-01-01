Американские самолеты провели разведку у побережья Крыма

Самолеты способны вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника.

Разведывательные самолеты ВВС и ВМС США в воскресенье, 28 октября, совершили многочасовые полеты вдоль побережья Крыма и Краснодарского края, сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, это были стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Самолеты приближались к морской границе в районе Севастополя на расстояние приблизительно 13 км, в районе Ялты - 19 км, в районе Керченского пролива, Новороссийска, Геленджика и Сочи - около 24 км.

Самолеты вылетели с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Напомним, ранее американский беспилотник провел многочасовую разведку на Донбассе.

Британский самолет провел разведку вблизи Крыма

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