В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Lion Air. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает CGTN.

Отмечается, что лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета.

По некоторым данным, в момент катастрофы на борту воздушного судна находились более 180 человек.

СМИ сообщают, что самолет выполнял рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг.

Как сообщает Detik News, самолет упал в море у острова Ява в районе провинции Западная Ява. Обнаружены обломки воздушного судна.

Власти Индонезии начали поисковые и спасательные операции.

