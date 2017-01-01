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В Грузии состоится второй тур президентских выборов

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Никто из главных претендентов на пост не смог набрать необходимых для победы в первом туре голосов.
Явка избирателей составила 46,7%
Явка избирателей составила 46,7%

В Грузии на президентских выборах, согласно подсчету голосов на 99,6% избирательных участках, ни один из главных претендентов на пост главы страны не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Об этом свидетельствуют последние данные, опубликованные на сайте Центризбиркома страны в понедельник, 29 октября.

Во второй тур выборов президента Грузии выходят два бывших министра иностранных дел: независимая кандидат Саломе Зурабишвили (38,62%) и Григол Вашадзе - кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве (37,74%).

Ранее на 16 из 3703 избирательных участках в различных округах лидировала Саломе Зурабишвили.

Как сообщалось, нынешние выборы президента Грузии - последние путем прямого голосования.

 

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Теги: Грузия, Выборы, президент, избиратели, голосование, избирательные участки, подсчет голосов, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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