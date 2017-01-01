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Великобритания знала о планах похищения саудовского журналиста - СМИ

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Британские разведчики якобы перехватили переговоры разведслужб Саудовской Аравии, которым был отдан приказ о похищении Джамаля Хашукджи.
СМИ сообщают, что британская разведка перехватила план похищения журналиста Хашукджи
СМИ сообщают, что британская разведка перехватила план похищения журналиста Хашукджи

Спецслужбы Великобритании знали о планах Саудовской Аравии похитить журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом в воскресенье, 28 октября, пишет Daily Express.

Издание, ссылаясь на источник, близкий к Хашукджи, пишет, что журналист собирался обнародовать информацию о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене. По его словам, они встречались за неделю до инцидента, и журналист выглядел несчастным и взволнованным.

Спецслужбы Великобритании получили информации о деталях спецоперации против Хашукджи в начале сентября - примерно за три недели до того, как тот 2 октября вошел в саудовское консульство в Стамбуле.

Ранее Саудовская Аравия отказалась экстрадировать подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

Как сообщалось, старший сын убитого Хашукджи покинул территорию Саудовской Аравии.

 

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Теги: Британия, Саудовская Аравия, журналист, убийство, Великобритания, похищение, разведка, химическое оружие
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Источник: korrespondent.net

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