В авиакатастрофе в Индонезии погибли 20 чиновников
На борту упавшего самолета Lion Air, рухнувшего у берегов Индонезии, были 20 чиновников Министерства финансов страны.
Среди пассажиров разбившегося в Индонезии лайнера Boeing 737 авиакомпании Lion Air были 20 чиновников министерства финансов страны.
Об этом в понедельник, 29 октября, рассказал глава Национального агентства по поиску и спасению, информирует телеканал 360.
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Между тем местные власти подтвердили, что на борту самолета находились 189 человек, информирует Reuters.
Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет. Лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета.
Ранее сообщалось, что в Микронезии пассажирский Boeing-737 упал в воду.