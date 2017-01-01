В Европе загрязнение воздуха превышает нормы ЕС и ВОЗ

Сейчас уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы Европейского союза и Всемирной организации здравоохранения.

Уровень загрязнения воздуха в Европе на данный момент превышает нормы и Евросоюза, и Всемирной организации здравоохранения. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает пресс-служба Европейского агентства по охране окружающей среды.

"Основные источники загрязнения воздуха в Европе - это автомобили, а также сельскохозяйственная деятельность, производство энергии, промышленность и деятельность отдельных домохозяйств", - говорится в отчете агентства.

При этом отмечается, что больше всего вредят здоровью твердые частицы, диоксид азота и концентрация озона, при том, что процент жителей, подпадающих под их влияние, несколько снижается.

По данным экспертов, превышение уровня твердых частиц стало причиной преждевременной смерти около 422 тысяч человек в 41 стране Европы в 2015 году, влияние диоксида азота тогда же привело к около 79 тысячам преждевременных смертей, а влияние концентрации озона - к 17,7 тысячам летальных случаев.

Ранее британский транспортный оператор Go-Ahead запустил в городе Саутгемптон автобус с фильтром на крыше, который удаляет загрязнение воздуха по мере его перемещения.

Также Центральная геофизическая обсерватория Украины имени Бориса Срезневского сообщала о повышенных уровнях загрязнения атмосферного воздуха в Киеве.

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