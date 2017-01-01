Крушение Boeing в Индонезии: консул проверяет наличие украинцев на борту

Украинский консул проверяет, могли ли быть граждане Украины на борту потерпевшего крушение Boeing 737 в Индонезии.

Спасательная операция в Индонезии после крушения самолета twitter.com/UkrZaKordonom

Консул Украины в Индонезии проверяет информацию о том, могли ли быть украинцы среди пассажиров потерпевшего крушение самолета компании Lion Air Boeing 737. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает пресс-служба консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Консул Украины проверяет информацию, могли ли быть украинцы среди пассажиров самолета компании Lion Air, упавшего в море в Индонезии", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет. Лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета.

Известно, что среди пассажиров разбившегося в Индонезии лайнера Boeing 737 авиакомпании Lion Air были 20 чиновников министерства финансов страны. При этом всего на борту самолета находились 189 человек.

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