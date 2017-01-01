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В Румынии опрокинулся автобус с 72 пассажирами

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В результате аварии, которая случилась в жудеце Хунедоара, погиб один человек. Полиция начала расследование.
Пострадавших доставили в больницы
Пострадавших доставили в больницы
Таисия Стеценко, Корреспондент.net

В Румынии в ночь на понедельник, 29 октября, перевернулся автобус с 72 пассажирами. Об этом пишет Newsbeezer.

Как сообщается, авария случилась в жудеце Хунедоара около 4:50 по местному времени.

Погиб один человек. Еще 32 человек получили ранения и были доставлены в больницы. Два водителя автобуса не пострадали.

Полиция проводит расследование.

Ранее в Румынии перевернулся автобус с 43 детьми из Беларуси.

Также сообщалось, что в Турции в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек.

 

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Теги: ДТП, пассажиры, Румыния, авария, пассажирские перевозки, автобус, погиб, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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