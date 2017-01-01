В Румынии опрокинулся автобус с 72 пассажирами

В результате аварии, которая случилась в жудеце Хунедоара, погиб один человек. Полиция начала расследование.

В Румынии в ночь на понедельник, 29 октября, перевернулся автобус с 72 пассажирами. Об этом пишет Newsbeezer.

Как сообщается, авария случилась в жудеце Хунедоара около 4:50 по местному времени.

Погиб один человек. Еще 32 человек получили ранения и были доставлены в больницы. Два водителя автобуса не пострадали.

Полиция проводит расследование.

Ранее в Румынии перевернулся автобус с 43 детьми из Беларуси.

Также сообщалось, что в Турции в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet