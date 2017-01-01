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В Аргентине зафиксировано мощное землетрясение

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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в понедельник к югу от курортного города Ушуайя в Аргентине.
Повреждения или потери от землетрясения не зафиксированы
Повреждения или потери от землетрясения не зафиксированы
ekathimerini.com

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла к югу от города Ушуайя. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает Reuters.

"Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в понедельник к югу от курортного города Ушуайя в Аргентине на архипелаге Тьерра дель Фуэго", - говорится в сообщении Геологической службы США.

При этом не было никаких срочных сообщений о повреждении или потере от землетрясения.

Напомним, 28 октября в Румынии в районе гор Вранча на глубине 150 км зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера, которые ощущались и на территории Украины.

Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории американского штата Аляска.

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Теги: Латинская Америка, Аргентина, Землетрясения, курорт, землетрясение, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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