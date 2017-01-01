Крушение Boeing 737: все подробности катастрофы

На месте авиакрушения были найдены спасательные жилеты и личные вещи пассажиров.

Пассажирский Boeing 737 со 188 пассажирами на борту упал в море практически сразу после вылета из Джакарты. Информации о выживших нет. УНИАН собрал все, что известно о трагедии на данный момент.

Что произошло?

Авиалайнер индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг ( JT610). По данным сервиса Flightradar 24, самолет взлетел в 6:20 по местному времени и пропал в 6:33.

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Экипаж буксира, выходившего из порта, видел падающий самолет. Он рухнул в море около острова Ява, в 15 километрах от берега, об этом сообщают спасатели.

Жертвы авиакатастрофы

На борту рухнувшего в море самолета находились 188 человек, включая семерых членов экипажа. Среди пассажиров – двое новорожденных и один ребенок. Reuters сообщает о 189 людях на борту.

На первой пресс-конференции представители агентства Индонезии по поисково-спасательным операциям сообщили, что обнаружили в океане обломки самолета, спасательные жилеты и личные вещи пассажиров. Также были найдены тела погибших.

Жуткие снимки с личными вещами пассажиров самолета опубликовал на своей странице в Twiiter представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

Также, было опубликовано последнее селфи пассажиров Boeing 737, рухнувшего 29 октября вскоре после вылета из Джакарты. Снимок появился в Telegram Радио Комсомольская правда. “Фото пассажиров индонезийского Boeing, отправленные за несколько минут до падения“, - говорится описании. На фото видно, что люди в самолете сидят в масках.

Люди на снимке перепуганы t.me/radiokp

По информации Reuters, на борту самолета находились по меньшей мере 23 правительственных чиновника. Информации о наличии среди пассажиров граждан Украины нет, украинский консул проводит соответствующую проверку.

Поисковая операция

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Место крушения обследуют суда и вертолет спасателей. Экстренные службы не оставляют надежду найти в море выживших.

К берегу у места крушения стянули автомобили скорой помощи, а к поисковой операции привлекли рыболовецкие суда. Также на масто катастрофы отправлены лодки с водолазами, ведется патрулирование района авиацией.

Причины трагедии

Как сообщает Reuters, у самолета были технические проблемы при перелете с Бали в Джакарту, но они были устранены с соблюдением установленной процедуры.



Борт был пригоден к полету, а пилоты этого экипажа налетали в общей сложности 11 тысяч часов. На данный момент спасатели ищут на месте крушения «черные ящики» самолета.

Напомним, в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Lion Air.

Ранее сообщали, что консул Украины в Индонезии проверяет информацию о том, могли ли быть украинцы среди пассажиров потерпевшего крушение.