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У Трампа случился конфуз с зонтом

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Президент Соединенных Штатов Америки не смог закрыть зонт перед входом в самолет и бросил его на трап.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не смог справиться с собственным зонтом. Соответствующее видео в субботу, 27 октября, было опубликовано на YouTube.

Как видно на кадрах, поднявшись по трапу президентского самолета, Трамп попытался зайти в салон с открытым зонтом - это ему не удалось.

Американский лидер решил выбросить зонт и скрыться внутри борта самолета.

Ранее Трамп оставил жену Меланию без зонта во время дождя, хотя сам спрятался под ним. Также сообщалось, что президент США не смог справиться с зонтом, который вывернуло наизнанку из-за ветра.

 

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Теги: США, президент, самолет, видео, зонт, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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