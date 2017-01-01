К США отправился третий караван мигрантов

"Группа состоит преимущественно из мужчин, которые вдохновились примером значительно большего каравана мигрантов из Гондураса и других стран Центральной Америки. Те отправились в путь две недели назад через Гватемалу и смогли попасть на территорию Мексики", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мигрантам, которые продолжают движение по Мексике в направлении границы США, нужно преодолеть еще около 1600 километров. А мигрантам из Сальвадора надо еще преодолеть 120 км до границы с Гватемалой и 300 км - чтобы добраться до границы Мексики.

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен призвала мигрантов, которые идут в США, изменить свои планы.

"Вас сюда не пропустят... Есть только один путь миграции к этой страны: законный", - заявила Нильсен.

Как сообщалось, глава Пентагона Джеймс Мэттис утвердил запрос Министерства внутренней безопасности США о направлении дополнительных войск к границе США и Мексики.