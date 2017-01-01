Евро "лихорадит" от сообщения об уходе с поста Меркель

Канцлер Германии Меркель уйдет с поста председателя правящей партии.

Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет с поста председателя партии Христианско-демократический союз. Эту политическую сила она возглавляла на протяжение двух десятилетий.

Об этом сообщило ВВС со ссылкой на источники.

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Меркель сообщила однопартийцам, что не будет принимать участия в выборах председателя ХДС, которые должны состояться в начале декабря. Отмечается, что после этих новостей курс евро упал.

Стоит отметить, что Ангела Меркель дольше всех предшественников возглавляет партию ХДС (с 2000 года). С 2005 года она состоит в должности канцлера Германии.

Примечательно, что на фоне событий и общественных тенденций рейтинг правящего в Германии блока христианских партий, возглавляемого Ангелой Меркель, упал до самого низкого показателя в истории.

Кроме того, накануне, немецкая антииммигрантская партия Альтерантива для Германии (AfD) впервые получила места во всех региональных парламентах.

При этом коалиционная Социал-демократическая партия Германии дала партнерам из блока канцлера ФРГ Ангелы Меркель время до 2019 года, чтобы проявить результат в политике правительства, угрожая прекратить альянс, если не произойдет улучшение после потери партиями позиций на региональных выборах в воскресенье.

Как сообщалось 28 сентября, суд в Германии запретил продавать "виселицы" для Меркель.