В Эстонии вдвое выросло число украинских заробитчан

Количество зарегистрированных в Эстонии рабочих из Украины за год выросло вдвое, а за четыре года - в десять раз.

В Эстонии по состоянию на конец сентября разрешения на краткосрочную работу и срочный вид на жительство получили более 12 тысяч граждан Украины. Это в два раза больше, чем в прошлом году, и в десять раз больше, чем в 2014 году, передает в понедельник, 29 октября, ERR.

Как пояснил руководитель службы надзора за рубежом и миграцией Пыхьяской префектуры Индрек Ару, число нарушений, связанных с выплатой зарплат иностранным рабочим, при этом не уменьшилось.

По его словам, часть предприятий пользуется недостаточной осведомленностью приезжающих из-за границы работников и выплачивает им меньшую зарплату, чем положено. При этом часто зарплата выплачивается в конверте.

Ранее в Эстонии были задержаны четыре гражданина Украины, которые нелегально работали на одной из строек возле города Раквере.

Напомним, в 2017 году Чехия выслала более тысячи украинцев с польскими разрешениями на работу.

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