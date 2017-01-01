Японская принцесса лишилась титула из-за свадьбы по любви
Церемония бракосочетания 28-летней принцессы Аяко и 32-летнего Кэя Морито состоялась в столице Японии Токио 29 октября,
Об этом сообщает Страна со ссылкой на The Mainichi в Twitter.
Японская принцесса вышла замуж за работника судоходной компании Nippon Yusen KK и лишилась своего титула.
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Ее супруг не принадлежит ни одному аристократическому роду, поэтому, согласно традиции, Аяко должна отказаться от титула. На прошлой неделе принцесса простилась с императором Акихито и членами королевского двора.
Стоит отметить, что Аяко сразу после свадьбы получит 1,3 млн долларов от государства, чтобы поддержать образ жизни, соответствующий ее статусу.
В свадебной церемонии приняли участие около 30 человек, включая членов семьи. Аяко является двоюродной племянницей японского императора Акихито.
Как сообщалось, в Японии назвали дату отречения от престола императора Акихито.