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Японская принцесса лишилась титула из-за свадьбы по любви

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Девушка вышла замуж за своего однокурсника.
В свадебной церемонии приняли участие около 30 человек
В свадебной церемонии приняли участие около 30 человек
mainichi.jp

Церемония бракосочетания 28-летней принцессы Аяко и 32-летнего Кэя Морито состоялась в столице Японии Токио 29 октября, 

Об этом сообщает Страна со ссылкой на The Mainichi в Twitter.

Японская принцесса вышла замуж за работника судоходной компании Nippon Yusen KK и лишилась своего титула. 

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Ее супруг не принадлежит ни одному аристократическому роду, поэтому, согласно традиции, Аяко должна отказаться от титула. На прошлой неделе принцесса простилась с императором Акихито и членами королевского двора.

Стоит отметить, что Аяко сразу после свадьбы получит 1,3 млн долларов от государства, чтобы поддержать образ жизни, соответствующий ее статусу.

В свадебной церемонии приняли участие около 30 человек, включая членов семьи. Аяко является двоюродной племянницей японского императора Акихито.

Аяко сразу после свадьбы получит 1,3 млн долларов от государства
Аяко сразу после свадьбы получит 1,3 млн долларов от государства
twitter.com/themainichi

Как сообщалось, в Японии назвали дату отречения от престола императора Акихито.

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Теги: Япония, принцесса, свадьба
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