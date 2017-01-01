Японская принцесса лишилась титула из-за свадьбы по любви

Девушка вышла замуж за своего однокурсника.

В свадебной церемонии приняли участие около 30 человек mainichi.jp

Церемония бракосочетания 28-летней принцессы Аяко и 32-летнего Кэя Морито состоялась в столице Японии Токио 29 октября,

Об этом сообщает Страна со ссылкой на The Mainichi в Twitter.

Японская принцесса вышла замуж за работника судоходной компании Nippon Yusen KK и лишилась своего титула.

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Ее супруг не принадлежит ни одному аристократическому роду, поэтому, согласно традиции, Аяко должна отказаться от титула. На прошлой неделе принцесса простилась с императором Акихито и членами королевского двора.

Стоит отметить, что Аяко сразу после свадьбы получит 1,3 млн долларов от государства, чтобы поддержать образ жизни, соответствующий ее статусу.

В свадебной церемонии приняли участие около 30 человек, включая членов семьи. Аяко является двоюродной племянницей японского императора Акихито.

Аяко сразу после свадьбы получит 1,3 млн долларов от государства twitter.com/themainichi

Как сообщалось, в Японии назвали дату отречения от престола императора Акихито.