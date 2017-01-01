Меркель: Это мой последний срок на посту канцлера

Ангела Меркель не намерена участвовать в борьбе за пост канцлера Германии на следующих выборах.

Ангела Меркель не намерена продливать свое пребывание на посту канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркль не будет пытаться сохранить свой пост в пятый раз. С таким заявлением она выступила перед журналистами в понедельник, 29 октября, передает Reuters.

"Это мой последний срок в качестве канцлера Германии", - заявила Меркель.

При этом она отметила, что считает нужным "перевернуть страницу".

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель уйдет с поста председателя партии Христианско-демократический союз после того, как возглавляла ее около 20 лет.

Напомним, первый раз Ангелу Меркель избрали канцлером в 2005 году. По итогам выборов, прошедших в 2017 году, она была переизбрана на четвертый срок.

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