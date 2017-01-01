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Меркель: Это мой последний срок на посту канцлера

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Ангела Меркель не намерена участвовать в борьбе за пост канцлера Германии на следующих выборах.
Ангела Меркель не намерена продливать свое пребывание на посту канцлера
Ангела Меркель не намерена продливать свое пребывание на посту канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркль не будет пытаться сохранить свой пост в пятый раз. С таким заявлением она выступила перед журналистами в понедельник, 29 октября, передает Reuters.

"Это мой последний срок в качестве канцлера Германии", - заявила Меркель.

При этом она отметила, что считает нужным "перевернуть страницу".

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель уйдет с поста председателя партии Христианско-демократический союз после того, как возглавляла ее около 20 лет.

Напомним, первый раз Ангелу Меркель избрали канцлером в 2005 году. По итогам выборов, прошедших в 2017 году, она была переизбрана на четвертый срок.

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Теги: Выборы, Германия, Меркель, пост, ФРГ, должность, Ангела Меркель, канцлер Германии
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Источник: korrespondent.net

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