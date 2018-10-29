Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России закрыли дело против Вороненкова

Комментариев: 1
Бывший российский депутат обвинялся в мошенническом захвате здания в Москве. Дело закрыли по просьбе его сына.
Российский суд закрыл дело против Вороненкова
Российский суд закрыл дело против Вороненкова
RT

Тушинский суд Москвы в понедельник, 29 октября, прекратил производство по уголовному делу в отношении убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на представителя суда.

"Суд удовлетворил ходатайство сына Вороненкова Николая о прекращении уголовного дела в связи со смертью подсудимого", - сказала в суде.

Ранее сын Вороненкова настаивал на судебном процессе, где он планировал добиться оправдательного приговора. Однако сегодня он заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования погибшего отца.

Отметим, бывший российский депутат обвинялся в мошенническом захвате здания в Москве.

Напомним, Вороненков был убит 23 марта 2017 года возле гостиницы в центре Киева. Неизвестный открыл огонь, когда Вороненков с охранником шел по тротуару. Оба получили ранения, однако охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего. Вороненков умер на месте, убийца – в больнице.

Погибшим киллером оказался участник АТО, гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, суд, уголовное дело, Денис Вороненков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Peyot    29.10.2018, 16:19
Оценка:  0
Peyot
дело против Вороненкова закрыли в Киеве киллеры нанятые рускими!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь