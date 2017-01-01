В США произошла стрельба в школе, есть раненый

Американские правоохранители задержали школьника, которого подозревают в стрельбе в учебном заведении.

Полиция задержала учащегося по подозрению в стрельбе gettyimages.com

В одной из школ американского штата Северная Каролина, произошла стрельба, в ходе которой по меньшей мере один ребенок получил ранения. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщила местная полиция.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник утром в школе города Матьюс.

"Один школьник был ранен и доставлен в больницу, характер его повреждений еще неизвестен. В связи с инцидентом был задержан другой школьник", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Позже полицейские сообщили, что жертва находится в критическом состоянии.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. Погибли 20 человек (15 студентов, библиотекарь, финансист и четверо преподавателей), более 70 получили ранения.

А 27 октября в результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург в штате Пенсильвания погибли 8 человек.

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