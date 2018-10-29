За Трампом в конце 1980-х шпионили спецслужбы Чехословакии - СМИ

Уже в те годы Трамп мечтал о президентстве.

Дональд и Ивана Трамп посетили Москву и Ленинград летом 1987 года gettyimages.com

Спецслужбы Чехословакии в конце 1980-х годов развернули шпионскую кампанию, целью которой было выведать через Дональда Трампа информацию о высших эшелонах власти США.

Об этом свидетельствуют секретные архивы времен Холодной войны, пишет Zik.ua со ссылкой на The Guardian.

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“Служба государственной безопасности Чехословакии проводила долгосрочную шпионскую миссию против Трампа после его женитьбы в 1977 году со своей первой женой Иваною Зельничковой. Операция проводилась с Злина, провинциального городка на юго-западе Чехословакии, где родилась и выросла Зельничкова“, - информирует британское издание.

Сообщается, что отец Иваны, Милош Зельничек, регулярно передавал информацию в местный офис Службы государственной безопасности Чехословакии про все поездки его дочери в США и работе его знаменитого зятя в Нью-Йорке. Таким образом, Зельничек был “конспиративным источником“ спецслужбы до конца коммунистического режима.

Новые архивные записи, полученные изданием The Guardian и чешским журналом Respekt, демонстрируют растущий интерес спецслужбы Чехословакии к Трампу после президентских выборов в США 1988 года, на которых победил Джордж Буш. В этот период служба безопасности стремилась “углублять“ свою деятельность, связанную с американским бизнесменом.

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“Мы сосредоточили свое внимание на нем, мы знали, что он влиятелен. У нас была информация, что он хочет в будущем стать президентом“, - заявил СМИ бывший офицер спецслужбы Властимил Данек. При этом от сказал, что не владеет точной информацией, передавались ли полученные данные в КГБ СССР.

Стоит отметить, что летом 1987 года, Дональд и Ивана Трамп посетили Москву и Ленинград, по личному приглашению советского посла в Вашингтоне Юрия Дубинина. Поездку устраивал Интурист, находящийся под тотальным контролем КГБ.

“Вскоре, вернувшись из Москвы, Трамп объявил о том, что он задумывается над тем, чтобы баллотироваться в президенты. Однако не сделал этого“, отмечается в публикации.

В октябре 1988 года, накануне выборов в США, Ивана Трамп посетила своих родителей в Злине. Согласно материалам, она “уверенно“ предвещала победу Буша, о чем и сообщала отцу, а он, в свою очередь, передавал это местным офицерам Службы Государственной безопасности.

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“Результаты выборов подтвердили достоверность этой информации“, - писал польский агент Петер Сури в секретном документе 23 января 1989. Ивана была “не только состоятельным гражданином США“, но и вращалась в “высших политических кругах“, отмечал Сури.

Целью Службы государственной безопасности Чехословакии было получение большей информации о внешней и внутренней политике, и экономике США, а также о “деятельности американских спецслужб“.

Как сообщалось 26 октября, разведывательные службы США выявили, что личные звонки президента США Дональда Трампа по iPhone прослушивают разведслужбы России и Китая.