Операция против наркоторговли в Барселоне: задержаны 55 человек

Испанские полицейские провели до 40 обысков у всех известных полиции наркопритонах Старого города.

Полиция Каталонии провела масштабную операцию против наркоторговцев в Барселоне, в ходе которой задержала 55 человек. Об этом сообщает издание El Pais в понедельник, 29 октября.

Как сообщается, в операции приняли участие 700 агентов полиции Каталонии и городской гвардии. Они провели до 40 обысков у всех известных полиции наркопритонах Старого города.

Во время обысков правоохранители обнаружили также клиентов наркоторговцев, однако их отпустили. Масштабная операция стала результатом расследования, которое длилось несколько месяцев.

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Ранее испанские правоохранители обнаружили и изъяли более шести тонн кокаина, спрятанного в грузе бананов, который хранился в промышленном здании в Малаге.

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