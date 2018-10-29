CNN получили еще один подозрительный пакет

Посылка выглядела похожей на другие почтовые отправления с трубчатыми бомбами внутри, которые были отправлены на прошлой неделе.

В США телеканал CNN получил по почте третий за последнюю неделю опасный пакет по почте, в этот раз он прислан в штаб-квартиру канала в Атланте, Джорджия. Об этом в понедельник, 29 июля, говорится в сообщении, обнародованном на официальном веб-сайте телеканала.

"Пакет был перехвачен в почтовом отделении Атланты... Для центрального офиса CNN опасности нет", - заметил в этой связи во внутреннем сообщении для сотрудников компании президент CNN Джефф Зукер.

Напомним, первый опасный пакет для CNN пришел в прошлую среду в здании Time Warner Center, где расположены офисы компании в Нью-Йорке. Это привело к эвакуации всего здания в течение пяти с половиной часов. Пакет был адресован экс-директору ЦРУ Джону Бреннану.

Второй подозрительный пакет для CNN предназначался экс-главе Нацразведки Джеймсу Клепперу, который выступает экспертом на телеканале. Кроме того, подобные бомбы в пакетах на прошлой неделе получили другие политические деятели, в том числе бывшие президенты США Клинтон и Обама, экс-вице-президент Байден, известный финансист Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро, ряд сенаторов и конгрессменов. Все адресаты известны своей критикой администрации действующего президента Дональда Трампа.

Правоохранители пока не сообщили, связана ли третья опасная посылка для телеканала с посылками Сезара Сайока, задержанного на прошлой неделе федеральными правоохранительными органами США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet