В Германии из-за бомбы эвакуируют 16 тысяч человек
В Европейском квартале Франкфурта-на-Майне нашли во время строительных работ бомбу времен Второй мировой войны. Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, 125-килограммовую бомбу нашли в понедельник, 29 октября, недалеко от центра города.
Теперь около 16 тысяч человек должны будут покинуть район и освободить местность в радиусе 700 метров от места, где обнаружили снаряд.
Эвакуация запланирована на 20.00 по местному времени. Ожидается, что бомбу обезвредят до часу ночи 30 октября.
В Польше эвакуировали две тысячи человек из-за бомбы времен Второй мировой
Ранее в немецком Потсдаме эвакуировали три тысячи местных жителей из-за найденной авиабомбы времен Второй мировой войны.
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