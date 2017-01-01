Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Германии из-за бомбы эвакуируют 16 тысяч человек

Комментариев: 0
Во время строительных работ в Европейском квартале Франкфурта обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.
Европейский квартал Франкфурта-на-Майне
Европейский квартал Франкфурта-на-Майне
dpa

В Европейском квартале Франкфурта-на-Майне нашли во время строительных работ бомбу времен Второй мировой войны. Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, 125-килограммовую бомбу нашли в понедельник, 29 октября, недалеко от центра города.

Теперь около 16 тысяч человек должны будут покинуть район и освободить местность в радиусе 700 метров от места, где обнаружили снаряд.

Эвакуация запланирована на 20.00 по местному времени. Ожидается, что бомбу обезвредят до часу ночи 30 октября.

В Польше эвакуировали две тысячи человек из-за бомбы времен Второй мировой

Ранее в немецком Потсдаме эвакуировали три тысячи местных жителей из-за найденной авиабомбы времен Второй мировой войны.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: бомба, Германия, эвакуация, Вторая мировая война, Франкфурт, Франкфурт-на-Майне
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь