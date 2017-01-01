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Стивен Кинг выпустил новый роман

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Произведение Высота - один самых небольших романов короля ужаса, состоящий из 144 страниц.
Стивен Кинг
Стивен Кинг
Комсомольская правда в Украине

Новая книга Высота популярного писателя Стивена Кинга выходит в свет во вторник, 30 октября. "У меня здесь книга выходит. Надеюсь, ребята, вы ее прочитаете", - написал Кинг в своем Twitter.

Высота - один самых небольших романов писателя, состоящий из 144 страниц. Сюжет построен вокруг болезни главного героя Скотта Кэри, который проживает в штате Мэн Касл-Рок. Он теряет вес, но одновременно внешне не меняется.

На фоне этого он воюет с соседками-лесбиянками, которые хотят открыть в городе ресторан, но в американской провинции это сложно сделать из-за предубеждений и предрассудков.

Кошмары Стивена. Лучшие фильмы по Кингу

Ранее сообщалось, что по роману Кинга Почти как Бьюик (From a Buick 8), опубликованному в 2002 году, будет снят фильм.

 

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Теги: литература, книга, писатель, современные писатели, книги, Стивен Кинг
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Источник: korrespondent.net

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