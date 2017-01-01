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В Тбилиси произошло землетрясение

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Подземные толчки от землетрясения магнитудой 2,6 ощущались вечером 29 октября в разных районах Тбилиси.
В Тбилиси произошло землетрясение
В Тбилиси произошло землетрясение


Землетрясение магнитудой 2,6 произошло вечером 29 октября в грузинской столице Тбилиси, сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 22:22 в Исани-Самгорском районе города. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 8 км. Подземные толчки ощущались и в других районах Тбилиси.

Сообщений о пострадавших или разрушениях нет.

Сильное землетрясение произошло на Аляске

Напомним, накануне в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались и в Украине – в Одесской области.

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Теги: Грузия, Землетрясения, Тбилиси, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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