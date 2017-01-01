Число жертв непогоды в Италии возросло до семи

Основной причиной гибели людей стало падение деревьев. В северной области Венето порывы ветра достигали 130 км/ч.

Число жертв непогоды в Италии увеличилось до семи человек



В Италии число жертв непогоды возросло до семи. Об этом вечером в понедельник, 29 октября, сообщает газета

В Италии число жертв непогоды возросло до семи. Об этом вечером в понедельник, 29 октября, сообщает газета Messaggero





Ливень в Иордании: количество жертв увеличилось до 18

Отмечается, что основной причиной гибели людей стало падение деревьев. Наиболее сложная метеообстановка сложилась в северной области Венето, где порывы ветра достигали 130 км/ч. В связи с ударом стихии губернатор Лука Дзайя объявил чрезвычайное положение.

Напомним, почти всю Италию накрыли ливни . В Венеции уровень воды поднялся до 156 см над уровнем моря, 75% территории города оказалось под водой.

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