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Хиллари Клинтон допустила выдвижение в президенты

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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключает своего участия в выборах 2010 года в качестве кандидата в президенты.
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон


Бывший государственный секретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон допустила, что снова может баллотироваться на президентских выборах. Об этом она рассказала в интервью порталу Recode.

По словам Клинтон, она не хочет даже думать о выборах 2020 года до момента, пока не пройдут промежуточные выборы, которые состоятся 6 ноября, однако она отметила, что хотела бы, чтобы в январе 2021 года в Овальный кабинет пришел демократ.

"Конечно, я хотела бы стать президентом... Надеюсь, в январе 2021 года в Овальном кабинете будет сидеть демократ. Сделаю для этого все, что в моих силах", – заявила политик.

Напомним, ранее Госдепартамент отозвал доступ к секретной информации для Клинтон. В 2016 году в отношении Клинтон велось расследование из-за того, что во время работы госсекретарем она, нарушая правила, пользовалась личным почтовым ящиком для служебных целей, который впоследствии был взломан.

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Теги: Хиллари Клинтон, выборы в США, Клинтон, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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