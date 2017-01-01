Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рассылка бомб в США: появились новые подробности

Комментариев: 0
Сизар Сэйок отслеживал активность американских политиков в социальных сетях. Всего в его списке было 100 человек.
Сизар Сэйок рассылал бомбы американским политикам
Сизар Сэйок рассылал бомбы американским политикам

Подозреваемый в рассылке бомб на адреса ряда американских политиков Сизар Сэйок имел список жертв длиной в 100 человек. Об этом сообщает NBC News.
 
Отмечается, что мужчина отслеживал интернет-активность политиков, общественных деятелей и актеров. Агенты Федерального бюро расследований в настоящее время пытаются найти всех в списке и предупредить их о возможной опасности.

Напомним, на прошлой неделе в США некоторым политикам пришли посылки со взрывными устройствами. По одной посылке пришло по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы. Кроме того, посылку с подозрительным содержимым отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

Полиции быстро удалось найти преступника. Им оказался 56-летний Сизар Сэйок из Флориды. Всего он отправил 14 бомб.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, бомба, политики, Рассылка, почтовые рассылки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь