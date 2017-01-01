Рассылка бомб в США: появились новые подробности

Сизар Сэйок отслеживал активность американских политиков в социальных сетях. Всего в его списке было 100 человек.



Подозреваемый в рассылке бомб на адреса ряда американских политиков Сизар Сэйок имел список жертв длиной в 100 человек. Об этом сообщает

Подозреваемый в рассылке бомб на адреса ряда американских политиков Сизар Сэйок имел список жертв длиной в 100 человек. Об этом сообщает NBC News

Отмечается, что мужчина отслеживал интернет-активность политиков, общественных деятелей и актеров. Агенты Федерального бюро расследований в настоящее время пытаются найти всех в списке и предупредить их о возможной опасности.

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