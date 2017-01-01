Трамп отреагировал на слова Клинтон об участии в выборах

Американский лидер Дональ Трамп, заявил, что будет счастлив вновь сразиться с Хиллари Клинтон на выборах президента.



Американский президент Дональд Трамп не против вновь сразиться на выборах с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон. Об этом он заявил в понедельник, 329 октября, в интервью Американский президент Дональд Трамп не против вновь сразиться на выборах с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон. Об этом он заявил в понедельник, 329 октября, в интервью Fox News

"Я не вижу никого, с кем я бы не хотел соперничать", – сказал Трамп, отвечая на вопрос, с кем бы он хотел сразиться на предстоящих выборах.







Трамп обвинил Китай во взломе почты Хиллари Клинтон

При этом он отметил, что "будет счастлив вновь сразиться с Клинтон".

Напомним, Клинтон заявила, что в 2020 году может вновь принять участие в выборах президента и по крайней мере сделает все, чтобы ко власти в США пришел демократ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet