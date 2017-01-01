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Трамп отреагировал на слова Клинтон об участии в выборах

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Американский лидер Дональ Трамп, заявил, что будет счастлив вновь сразиться с Хиллари Клинтон на выборах президента.
Трамп готов вновь сразиться с Клинтон на выборах
Трамп готов вновь сразиться с Клинтон на выборах

Американский президент Дональд Трамп не против вновь сразиться на выборах с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон. Об этом он заявил в понедельник, 329 октября, в интервью Fox News
 
"Я не вижу никого, с кем я бы не хотел соперничать", – сказал Трамп, отвечая на вопрос, с кем бы он хотел сразиться на предстоящих выборах.
 
При этом он отметил, что "будет счастлив вновь сразиться с Клинтон".

Трамп обвинил Китай во взломе почты Хиллари Клинтон
 
Напомним, Клинтон заявила, что в 2020 году может вновь принять участие в выборах президента и по крайней мере сделает все, чтобы ко власти в США пришел демократ.

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Теги: США, Хиллари Клинтон, Трамп, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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