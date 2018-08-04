Появились кадры крушения вертолета владельца ФК Лестер

Момент крушения вертолета владельца английского футбольного клуба Лестера попал на камеры видеонаблюдения.



Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент крушения вертолета владельца английского футбольного клуба Лестер Сити тайского миллиардера Вишая Шриваддханапрабхи, передает Daily Mail.

На кадрах видно, как вертолет набирает высоту, в какой-то момент он начинает быстро кружиться и потом падает на землю.

Напомним, вертолет владельца английского футбольного клуба Лестер Сити разбился у стадиона в Лестере вечером 27 октября.

Инцидент произошел после матча Лестера с Вест Хэмом. Владелец клуба, два сотрудника команды и еще один человек покидали стадион на вертолете. При крушении погибли все, в том числе пилот. Вероятной причиной крушения называется отказ хвостового винта.

Шривадданапрабха купил клуб Лестер Сити в 2010 году. После этого команде удалось пробиться из второго дивизиона в Английскую премьер-лигу.

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