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США подготовят доклад о нарушении РФ договора РСМД

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Для Конгресса США подготовят доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией.
Трамп поручил подготовить доклад о «нарушении» Россией договора РСМД
Трамп поручил подготовить доклад о «нарушении» Россией договора РСМД

Президент США Дональд Трамп распорядился подготовить доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) для Конгресса США. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в документе также может идти речь о возможных ответных мерах на нарушения договора.

"Я настоящим делегирую государственному секретарю во взаимодействии с главой минфина, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки полномочия представить конгрессу доклад, требуемый в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год", – говорится в поручении Трампа.

Напомним, 20 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Договор РСМД был подписан в 1987 году и не разрешает США и РФ иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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Теги: Россия-США, США, ракеты, договор, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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