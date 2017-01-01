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Сильное землетрясение произошло у Филиппин

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 находился в 80 километрах северо-восточнее города Бислиг.
У Филиппин произошло сильное землетрясение
У Филиппин произошло сильное землетрясение
Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья филиппинского острова Минданао, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения располагался в 80 километрах северо-восточнее города Бислиг. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, 28 октября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались и в Украине – в Одесской области.

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Теги: Землетрясения, Филиппины, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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