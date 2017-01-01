В центре Туниса женщина взорвала себя: 15 пострадавших
В центре столицы Туниса 30-летняя женщина взорвала себя, в результате чего по меньшей мере 15 человек получили ранения. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает Reuters.
По словам свидетелей, взрыв произошел на центральной улице Туниса возле знакового муниципального театра и французского посольства.
Восемь из пострадавших являются полицейскими. Никто не погиб.
Cмотрите фотогалерею: В центре Туниса женщина взорвала себя: 15 пострадавших
Ранее в Республике Конго в результате атаки неизвестных боевиков погибли по меньшей мере 14 человек.
Также сообщалось о взрыве на предвыборном митинге в афганской провинции Тахар. Погибли 12 человек.
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