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В центре Туниса женщина взорвала себя: 15 пострадавших

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В центре столицы Туниса 30-летняя женщина совершила террористический взрыв. Пострадали по меньшей мере 15 человек.
Последствия теракта в Тунисе
Последствия теракта в Тунисе

В центре столицы Туниса 30-летняя женщина взорвала себя, в результате чего по меньшей мере 15 человек получили ранения. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает Reuters.

По словам свидетелей, взрыв произошел на центральной улице Туниса возле знакового муниципального театра и французского посольства.

Восемь из пострадавших являются полицейскими. Никто не погиб.

 

 

Ранее в Республике Конго в результате атаки неизвестных боевиков погибли по меньшей мере 14 человек.

Также сообщалось о взрыве на предвыборном митинге в афганской провинции Тахар. Погибли 12 человек.

 

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Теги: теракт, фото, женщина, взрыв, Тунис, теракты, смертник
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Источник: korrespondent.net

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