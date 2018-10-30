В Польше боятся, что украинские заробитчане "сбегут" на Запад

В Германии, Чехии и Литве украинцы смогут заработать легально намного больше.

В Германию, Чехию и Литву могут выехать до 59% украинских работников pixabay.com

Польские работодатели опасаются, что в скором времени с открытием рынков труда других стран Запада из Польши могут выехать многие украинцы. приехавшие на заработки и на польском рынке труда появится большой пробел, который сложно будет заполнить.

Об этом пишет Rzeczpospolita, передает LB.ua.

Читай также: Эмиграция врачей из Украины: будет ли кому лечить?

По данным аналитиков, с 2015 года из Украины уехало 7% рабочей силы, преимущественно в Польщу. Однако и они начинают постепенно перебираться в западные страны.

Согласно оценкам Work Service, из Польши в Германию, Чехию и Литву могут выехать до 59% украинских работников.

“Это большая угроза для польской экономики. Через 2-3 месяца нехватка кадров может вырасти с 165 тысяч до полумиллиона человек!“, - заявил президент фирмы Personnel Service Кшиштоф Ингльот. По его словам, это может привести к спаду конкурентной способности польских компаний.

Читай также: Чехия упростит трудоустройство для граждан Украины

В то же время, в Германии украинцы смогут заработать легально намного больше. Уже сейчас, как замечает издание, украинских работников переманивают к себе чехи, венгры и словаки, которые улучшили условия трудоустройства и предлагают лучшие условия труда.

Особенно ситуация может обостриться в строительной сфере, где 20-25% работников - мигранты из Украины или Беларуси. В случае утечки этой рабочей силы Польша вынуждена будет ее искать в далеких Индии, Непале и Бангладеш.

Как сообщалось, с начала 2018 года Польша упростила условия трудоустройства для украинцев.

Также 29 октября сообщалось, что в Эстонии количество украинских заробитчан за год выросло вдвое.