В Польше боятся, что украинские заробитчане "сбегут" на Запад
Польские работодатели опасаются, что в скором времени с открытием рынков труда других стран Запада из Польши могут выехать многие украинцы. приехавшие на заработки и на польском рынке труда появится большой пробел, который сложно будет заполнить.
Об этом пишет Rzeczpospolita, передает LB.ua.
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По данным аналитиков, с 2015 года из Украины уехало 7% рабочей силы, преимущественно в Польщу. Однако и они начинают постепенно перебираться в западные страны.
Согласно оценкам Work Service, из Польши в Германию, Чехию и Литву могут выехать до 59% украинских работников.
“Это большая угроза для польской экономики. Через 2-3 месяца нехватка кадров может вырасти с 165 тысяч до полумиллиона человек!“, - заявил президент фирмы Personnel Service Кшиштоф Ингльот. По его словам, это может привести к спаду конкурентной способности польских компаний.
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В то же время, в Германии украинцы смогут заработать легально намного больше. Уже сейчас, как замечает издание, украинских работников переманивают к себе чехи, венгры и словаки, которые улучшили условия трудоустройства и предлагают лучшие условия труда.
Особенно ситуация может обостриться в строительной сфере, где 20-25% работников - мигранты из Украины или Беларуси. В случае утечки этой рабочей силы Польша вынуждена будет ее искать в далеких Индии, Непале и Бангладеш.
Как сообщалось, с начала 2018 года Польша упростила условия трудоустройства для украинцев.
Также 29 октября сообщалось, что в Эстонии количество украинских заробитчан за год выросло вдвое.