Рейтинг Трампа в США опустился до 40%

На четыре процента опустился за прошедшую неделю рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США.

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США опустился за неделю на четыре процентных пункта и достиг 40%. Такие данные своего опроса обнародовала в понедельник, 29 октября, социологическая служба Gallup.

По данным социологов, снижение рейтинга американского лидера почти свело на нет весь его рост за последние четыре недели. Поскольку в середине октября две недели рейтинг американского президента держался на уровне 44%.

Вместе с тем отмечается, что максимальный показатель за все время пребывания Трампа у власти - 45% (в начале срока и в июне 2018 года).

В опросе, который проводился с 22 по 28 октября, приняли участие около 1,5 тыс. американцев старше 18 лет, проживающих во всех штатах страны.

Ранее у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа случился конфуз с зонтом.

Перед этим на прошлой неделе президент США Дональд Трамп пообещал защищать права трансгендеров и других сексуальных меньшинств так же, как и права всех остальных людей.

Также он заявлял, что его администрация планирует в течение двух недель издать резолюцию о сокращении налогов для среднего класса на 10%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet