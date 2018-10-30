В Германии судят медработника, которого обвиняют в убийстве 100 пациентов

Согласно данным следствия, Хегель назначал пациентам чрезмерные дозы лекарств, а когда они теряли сознание, пытался их реанимировать.

Нильс Хегель прятал лицо от камер во время суда в 2014 году Getty Images

В немецком городе Ольденбург начался суд над бывшим медработником, которого обвиняют в убийстве 100 пациентов.

Следователи считают, что 41-летний Нильс Хегель назначал смертельные дозы лекарств людям, за которыми он ухаживал в двух больницах на севере Германии.

Согласно материалам следствия, мотивация мужчины заключалась в том, чтобы поразить коллег реанимацией пациентов, потерявших сознание.

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Хегель уже отбывает пожизненное заключение за убийства людей, за которыми он ухаживал. Во время суда в 2015 году он признался в убийстве 30 пациентов. “Мне очень жаль“, - заявил он.

Однако впоследствии следователи заподозрили, что Хегель рассказал не обо всех своих жертвах.

Ожидается, что суд продлится до мая. Во время слушаний будут учтены результаты анализов, проведенных на эксгумированных телах умерших пациентов.

Следователи считают, что в период с 1999 по 2005 год Хегель убивал больных в двух клиниках - 36 пациентов в Ольденбурге и 64 в районе Делменхорста.

Корреспондент ВВС в Берлине Дженни Хилл говорит, что это дело - болезненное для немецких органов здравоохранения, которые родственники погибших обвиняют в закрывании глаз на деятельность Хегеля.

Если его признают виновным в убийстве всех ста пациентов, он станет одним из худших в Германии послевоенных серийных убийц.

Следователи говорят, что Хегель, возможно, убил еще больше, но некоторые потенциальные жертвы были кремированы.

“Я надеюсь, что он будет признан виновным в каждом случае, чтобы их родственники могли наконец обрести покой“, - говорит Петра Кляйн, которая руководит группой поддержки пострадавших.

Хегеля впервые арестовали в 2005 году, когда заметили, что он вводит не назначенные лекарства пациенту в Делменхорсте. За это в 2008 году его посадили на семь лет за попытку убийства.

После этого женщина, чья мать умерла под наблюдением Хегеля, обратилась в полицию с подозрением, что медработник убил ее мать.

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В 2014-15 годах второе судебное разбирательство признало Хегеля виновным в двух убийствах и двух попытках убийства. Он получил пожизненное заключение.

Медработник извинился перед семьями своих жертв и выразил надежду, что их семьи обретут покой. Он сказал, что решение о совершения преступлений были “относительно импульсивными“.

Однако во время судебного разбирательства он признался психиатру, что убил более 30 человек.

После этого следователи расширили расследование, эксгумировали 130 тел бывших пациентов и искали свидетельства о лекарствах, которые могли бы вызвать остановку сердца. Они также исследовали записи в больницах, где он работал.

Записи в Ольденбургской больнице доказали, что количество смертей и реанимационных мероприятий росло во время рабочих смен Хегеля.

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