На ДНК-экспертизу отправили мешки с останками погибших после авиакатастрофы

Спасатели подняли 24 мешка с останками погибших, среди которых 10 тел и их части.

В ходе поисково-спасательной операции после авиакатастрофы Boeing 737 в Индонезии водолазы собрали 24 мешка останков жертв из которых 10 тел, остальные 14 мешков содержат расчлененные части тела.

Об этом заявил глава Национального поисково-спасательного агентства Индонезии Мухаммад Сяуги, передает The Straits Times.

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Заместитель начальника полиции Ари Доно Сукманто, выступая перед журналистами на пресс-конференции, заявил, что эксперты-криминалисты проводят серию тестов на останках тел с места крушения, но им еще предстоит установить их личности. Омечается, что среди них есть останки младенца.

Более 130 членов семей людей, находившихся на борту Lion Air JT610, предоставили властям данные ДНК для оказания помощи в идентификации жертв.

В поисково-спасательной операции принимают участие 50 дайверов EPA\UPG

Сообщается, что 189 человек на борту рейса JT610 включали двух младенцев, одного ребенка, двух пилотов, шесть бортпроводников и 20 сотрудников Министерства финансов, которые были в Джакарте на памятном мероприятии в прошлую субботу.

В поисково-спасательной операции принимают участие 50 дайверов EPA\UPG

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Начальник поисковой операции Бамбанг Сурье Аджи предсказывает, что погибли все 189 пассажиров самолета. Если это так, то эта катастрофа станет самой смертоносной аварией самолета со времени крушения рейса авиакомпании Garuda GA152, который унес 234 жизни в 1997 году.

Напомним, что в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Lion Air, на борту которого было 189 пассажиров.