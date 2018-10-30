В Германии прошли протесты после группового изнасилования девушки

Протестующие выступали против использования в политических целях преступления, которое случилось во Фрайбурге на юге Германии.

В немецком Фрайбурге вечером в понедельник, 29 октября, прошли демонстрации из-за группового изнасилования 18-летней девушки, которое произошло в городе ранее. Об этом пишет DW.

На акцию, организованную правопопулистской партией Альтернатива для Германии, вышли около 300-400 человек.

Несколько организаций провели в тот же день свою демонстрацию. Они выступали против использования этого преступления в политических целях. На акцию собрались около 1500 человек.

Отмечается, что в ночь на 14 октября молодой человек принес девушке на дискотеке напиток с предположительно наркотическим веществом, из клуба они ушли вместе, после чего злоумышленник и еще несколько соучастников изнасиловали ее.

По этому делу арестованы семь граждан Сирии в возрасте от 19 до 29 лет, а также 25-летний гражданин Германии. Подозреваемые ранее попадали в поле зрения полиции, большинство из них жили в общежитиях для беженцев.

Напомним, Индия заняла первое место в списке самых недружелюбных к женщинам стран.

Также сообщалось, что в Швеции отменили проведение в 2018 году музыкального фестиваля Bravalla после многочисленных сообщений о сексуальных нападениях.

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