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Непогода в Италии: растет число жертв, закрывают школы

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Высший уровень метеоопасности был объявлен в пяти северных областях страны. Жертвами стихии стали уже девять человек.
На Италию обрушились мощные ливни
На Италию обрушились мощные ливни
ansa.it

В результате непогоды, которая обрушилась на Италию, погибли по меньшей мере девять человек. Об этом сообщили во вторник, 30 октября, представители национальной службы Гражданской обороны и правоохранительных органов.

Так, прошедшей ночью в области Трентино-Альто-Адидже вырванное порывом ветра дерево задавило молодого волонтера, который помогал пожарным ликвидировать последствия стихии.

Сегодня утром в горной долине Валь-ди-Соле в этой же области спасатели обнаружили тело женщины, которую смыло бурным потоком местной реки Меладрио, вышедшей из берегов в результате ливневых дождей. 63-летний серфист разбился о скалы в море близ Римини из-за внезапно налетевшего порыва ветра.

 

Накануне вечером сообщалось о гибели шести итальянцев. 

Непогода обрушилась на многие районы Италии в воскресенье. "Красный" (высший) уровень метеоопасности был объявлен в пяти северных областях страны - Лигурии, Ломбардии, Трентино-Альто-Адидже, Венето и Фриули-Венеция-Джулии.

Ливневые дожди и сильный, порывистый ветер были зарегистрированы также во многих городах центральной и южной Италии. Приостанавливалось движение по некоторым автострадам, серьезные проблемы наблюдались в функционировании транспортной системы страны.

Особое беспокойство властей вызывает сейчас ситуация в Венето, где было объявлено кризисное положение, и в Лигурии, где скорость ветра достигала 160 км в час. В этих областях в результат обрыва линий электропередачи без электричества в общей сложности остались около 300 тысяч человек.

Во вторник школы закрыты во многих итальянских городах, в частности, в Риме, Неаполе и Генуе.

 

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Теги: Италия, стихия, ливень, непогода, катаклизмы
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Источник: korrespondent.net

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