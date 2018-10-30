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В Мурманске при ремонте авианосца Адмирал Кузнецов утонул док

Комментариев: 20
По данным Следственного комитета РФ, в результате инцидента пострадало четыре человека, еще один считается пропавшим без вести.
В инциденте пострадали 4 человека и еще один пропал без вести
В инциденте пострадали 4 человека и еще один пропал без вести
mil.ru

В российском Мурманске утонул крупнейший в мире плавучий док, который участвовал в ремонте единственного российского авианосца Адмирал Кузнецов.

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Представитель ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта Звездочка Евгений Гладышев заявил изданию ТАСС, что причиной  погружения в воду плавучего дока ПД-50 стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети.

По данным Следственного комитета РФ, в результате инцидента пострадало четыре человека, еще один считается пропавшим без вести. Двое пострадавших находятся в реанимации.

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Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ по ремонту на судоремонтном плавучем доке по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сообщалось, что док начал тонуть во время выхода из него Адмирала Кузнецова. Кроме затонувшего дока, упали два башенных крана, один из них - на авианосец.

ПД-50 единственным в своем классе, который мог принимать суда ВМФ России вроде ракетного крейсера Петр Великий и авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов. Теперь 300-метровый док лежит на дне моря.

Ранее сообщалось, что на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов планируется выделить около 60 млрд рублей. На ремонт в Мурманск авианосец был отпрален в декабре 2017 года.

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Теги: Россия, Мурманск, док, утонул, ЧП авианосец, Адмирал Кузнецов
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Комментариев (20)
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SANDRO15    30.10.2018, 14:44
Оценка:  -1
SANDRO15
Наконец-то Кузя открыл боевой счет. Рисуйте, мокшане, звездочку ему на борту!
ФеликсДзе    30.10.2018, 14:16
Оценка:  -5
ФеликсДзе
Бигмир,а подтасовка рейтинговых оценок разрешена правилами сайта?Или вы не знаете что все эти минусы прилетают максимум с трёх ip-адресов?Аааааааа,у нас же"единая Украина"и это такое"единство"...))))) )))
AntiOlgino    30.10.2018, 14:17
Оценка:  +3
AntiOlgino
Вам виднее какая там у вас запутинцев "украина" в вашей России.
У вас и рейхстаг там кажется есть деревянный?
AntiOlgino    30.10.2018, 14:19
Оценка:  +3
AntiOlgino
Хотя идеологию Вовочка подхватил у того фюррера и несет реально, не в деревянных макетах, а проливая реалную кровь (в нашей стране точно) ((((((
ФеликсДзе    30.10.2018, 14:21
Оценка:  -5
ФеликсДзе
Толсто,бот.Попробуй потоньше.И минусить не забывай,прыгая с аккаунта на аккаунт.Показывай какое у нас в Украине"единство".) ))))))))
AntiOlgino    30.10.2018, 14:26
Оценка:  +3
AntiOlgino
Вы все о своих проблемах троллячьих.
Это ваш ботоксный царь сделал наши страны врагами, это не мы на Россию напали. К вашему ботоскному царю на России и обращайтесь со своими проблемами.
AntiOlgino    30.10.2018, 14:15
Оценка:  +3
AntiOlgino
Готовят это корыто к списанию в утиль?
Только еще бюджетного бабла нужно под него распилить гору?
ФеликсДзе    30.10.2018, 14:08
Оценка:  -9
ФеликсДзе
Старушка,без массовых жертв из числа десятков разных аккаунтов пары-тройки штатных шоколадных бигмировских троллей с тобою во главе?)))))
Woodbrother    30.10.2018, 14:12
Оценка:  +3
Woodbrother
Пять человек погибло, при спуске копченого кузи на воду. Приятно, что вам своих соотечественников не жалко.
AntiOlgino    30.10.2018, 14:14
Оценка:  +3
AntiOlgino
Чего истерика?
Российского бота украинские оккупанты танком придавили где-то в Астрахани?
ФеликсДзе    30.10.2018, 13:50
Оценка:  -15
ФеликсДзе
Кузя-ничто по сравнению с нашим нано-гипер-супер-пупер атомным гигабомбезным фрегатом"Гейтман Сагейдачный".
Woodbrother    30.10.2018, 13:57
Оценка:  +9
Woodbrother
Вам не про Украину надо переживать, а про свою рассею. Ничего вы толком сделать не в состоянии. Корабль отремонтировать не в можете без массовых жертв.
ВосставшийИзБана    30.10.2018, 13:36
Оценка:  +12
ВосставшийИзБана
- Почему утонул док?
- Потому что он тяжелее воды.

З.Ы. Странно что Кузя до сил пор плавает.
ВосставшийИзБана    30.10.2018, 13:28
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
"плавательный док" - БМ, жги еще!
shurag    30.10.2018, 13:27
Оценка:  +3
shurag
на 36 секунд ролика 5 (пять) реклам . охреневший БМ
para-trooper    30.10.2018, 13:26
Оценка:  +13
para-trooper
Мало утопленных им своих самолетов, так еще и доки топить стал?
Сильно!
para-trooper    30.10.2018, 13:27
Оценка:  +10
para-trooper
Нужно еще срочно миллиарды вливать в поддержание на плаву этого металлолома!
Пенсионеры России все оплатят
AntiOlgino    30.10.2018, 14:16
Оценка:  +3
AntiOlgino
И побольше, побольше бабла в этот утиль нужно.
Рогозину с бартвой не хватает.
fulminate    30.10.2018, 13:19
Оценка:  +14
fulminate
На чьей стороне воюет Кузя?
ВосставшийИзБана    30.10.2018, 13:28
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
На стороне света.
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