В Мурманске при ремонте авианосца Адмирал Кузнецов утонул док

По данным Следственного комитета РФ, в результате инцидента пострадало четыре человека, еще один считается пропавшим без вести.

В инциденте пострадали 4 человека и еще один пропал без вести mil.ru

В российском Мурманске утонул крупнейший в мире плавучий док, который участвовал в ремонте единственного российского авианосца Адмирал Кузнецов.

Читай также: Составлен рейтинг худших в мире авианосцев

Представитель ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта Звездочка Евгений Гладышев заявил изданию ТАСС, что причиной погружения в воду плавучего дока ПД-50 стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети.

По данным Следственного комитета РФ, в результате инцидента пострадало четыре человека, еще один считается пропавшим без вести. Двое пострадавших находятся в реанимации.

Читай также: Авианосец США впервые за 30 лет зашел в Арктику

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ по ремонту на судоремонтном плавучем доке по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

После аварии с плавучим доком на 82-м заводе «Кузю» потащили на 35-й СРЗ. Упавший кран повредил кораблю летную палубу и корпус. Масштабы повреждений уточняются. Один человек считается пропавшим без вести, еще четверо в больнице. pic.twitter.com/QWXPuKwIaf — Рустем Адагамов (@adagamov) October 30, 2018

«Кузя» на 35-м СРЗ. Виден упавший на палубу башенный кран. pic.twitter.com/Zux4JOfUMq — Рустем Адагамов (@adagamov) October 30, 2018

Сообщалось, что док начал тонуть во время выхода из него Адмирала Кузнецова. Кроме затонувшего дока, упали два башенных крана, один из них - на авианосец.

ПД-50 единственным в своем классе, который мог принимать суда ВМФ России вроде ракетного крейсера Петр Великий и авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов. Теперь 300-метровый док лежит на дне моря.

Ранее сообщалось, что на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов планируется выделить около 60 млрд рублей. На ремонт в Мурманск авианосец был отпрален в декабре 2017 года.