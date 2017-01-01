Трамп придумал, что делать с караванами мигрантов

Трамп намерен построить на границе с Мексикой палаточные городки для нелегалов, которые направляются в США.

Власти США собираются построить палаточные городки для нелегальных мигрантов, которые караваном направляются из стран центральной Америки. Об этом рассказал в эфире канала Fox News президент США Дональд Трамп, пишет Голос Америки.

"Мы не будем возводить строения и тратить на это сотни миллионов долларов. Мы поставим палатки, они будут очень хорошие, и им придется ждать. Если они не получат убежища, то будут выдворены... Мы будем задерживать их, мы построим палаточные городки, поставим палатки повсюду", - заявил Трамп.

Он также уточнил, что просители убежища будут под охраной на время рассмотрения их ходатайств.

По его словам, прежняя практика была такой, что мигрантов сначала впускали в страну, а потом, "через три года", проводили судебные слушания - "и никто на них уже не приходил".

Как сообщалось, к США выдвинулся третий караван из мигрантов. На этот раз около 300 человек вышли из Сальвадора.

Тем временем, мигрантам, которые продолжают движение по Мексике в направлении границы США, нужно преодолеть еще около 1600 километров. А мигрантам из Сальвадора надо еще преодолеть 120 км до границы с Гватемалой и 300 км - чтобы добраться до границы Мексики.

В связи с этим пентагон решил дополнительно отправить на мексиканскую границу пять тысяч военных.

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